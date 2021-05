Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Mario Balotelli in azione: grande partita contro la Salernitana

Calcio Serie B: Monza al gran completo per gli allenamenti in vista del big match di martedì contro il Lecce Tutti presenti al Monzello, domenica 2 maggio. Il gruppo si è diviso: i giocatori reduci dalla sfida di Salerno all’Arechi hanno svolto una seduta di scarico in palestra, mentre tutti gli altri sono scesi sul campo per un allenamento.

Calcio Monza, report da Monzello: domenica 2 maggio, il giorno successivo la bella vittoria di Salerno, i biancorossi stanno già preparandosi al prossimo match contro il Lecce per la 36esima giornata di Serie BKT, in programma martedì 4 maggio alle 14 all’U-Power Stadium di Monza.

Il gruppo si è diviso: i giocatori reduci dalla sfida di Salerno all’Arechi hanno svolto una seduta di scarico in palestra, mentre tutti gli altri sono scesi sul campo per un allenamento con attivazione motoria, possessi palla ed esercitazioni tecnico-tattiche e per finire hanno svolto una partitella mista sette contro sette.

La rosa si è presentata in blocco. Donati ha lavorato per buona parte con i compagni mentre Maric che ha fatto un lavoro differenziato. Lunedì 3 maggio ne primo pomeriggio è prevista la rifinitura in vista della sfida di martedì.

