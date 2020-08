Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio Serie B: chi è Mirko Maric, il nuovo bomber del Monza Un volo privato da Zagabria a Linate con il jet di Berlusconi per diventare la nuova punta del Monza: è Mirko Maric, il capocannoniere del campionato croato acquistato per 4,5 milioni.

Quasi un metro e novanta di attaccante puro pagato 4,5 milioni di euro: è il bomber Mirko Maric scelto dal Monza per il campionato di serie B del prossimo. Il calciatore è partito venerdì 7 agosto dalla Croazia per arrivare a Linate dopo l’accordo raggiunto dalla società biancorossa nella serata di giovedì 6. Per lui un jet privato messo a disposizione dal presidente Silvio Berlusconi che arriverà a Linate.

Classe 1995, capocannoniere del campionato croato nell’ultima stagione con 20 gol indossando la maglia dell’Osijek (dove gioca dal 2017), è di origine bosniaca e poi naturalizzato croato. Dopo le giovanili nel Grude, sua città natale, è passato al Široki Brijeg per entrare poi nel calcio professionistico: lo stesso Široki Brijeg e quindi dal 2014 nella Dinamo Zagabria, che lo ha acquistato nel 2014. Nel 2017 è stato comprato dal Videoton ungherese, per poi tornare in Croazia. Ha vestito anche la maglia della nazionale.

Mirko Maric

(Foto by profilo facebook ufficiale)

