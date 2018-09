Calcio: pari in rimonta del Seregno col Caravaggio - VIDEO

Calcio, la formazione del Seregno: da sinistra, in piedi: Mapelli, La Camera, Ampollini, Cavalcante, Lupu e Gritti. accosciati, sempre da sinistra: Calmi, Capelli, Artaria, Bonaiti ed Esposito. (Foto by Paolo Colzani)

Spettacolare pareggio tra Seregno e Caravaggio nella seconda giornata di serie D allo stadio Ferruccio: in coda a 90’ molto combattuti hanno chiuso sul 2-2. Il match ha visto gli ospiti portarsi per due volte in vantaggio, con i locali bravi poi in entrambe le circostanze a raggiungere quasi subito la parità.

Il ghiaccio lo ha rotto al 26’ Lamesta, che sugli sviluppi di un corner ha preso d’infilata la difesa brianzola ed in diagonale ha battuto Lupu. Tempo 5’ e La Camera, all’esordio al Ferruccio, ha rimesso le cose a posto, sorprendendo Mazzoli con una punizione da distanza siderale. Nella ripresa, al 12’ Lamesta ha trovato il filtrante decisivo per Crotti, che solo davanti a Lupu non ha fallito. Dopo un miracolo di Mazzoli su Calmi, i seregnesi hanno impattato al 21’ con Artaria, che su una sponda di Capelli ha approfittato di un buco in chiusura di Mboup e ha quindi fulminato il portiere ospite.

Nel finale, qualche protesta dei padroni di casa, che al 28’ si sono visti annullare una rete di Calmi per un fuorigioco molto dubbio ed allo scadere hanno chiesto invano l’intervento dell’arbitro Molinaro di Lamezia Terme, dopo che Mazzoli in uscita ha bloccato il pallone con le mani all’interno dell’area di rigore ed è sembrato poi trascinarlo all’esterno.



Calcio, Seregno: i ragazzi del settore giovanile con il presidente Carmine Castella

(Foto by Paolo Colzani)

Da notare è infine che nell’intervallo la scena è stata occupata dal settore giovanile azzurro, fiore all’occhiello della società presieduta da Carmine Castella, che è stato ufficialmente presentato al pubblico.

Seregno-Caravaggio 2-2

Marcatori: 26’ pt Lamesta (C), 31’ La Camera (S); 12’ st Crotti (C), 21’ Artaria (S).

Seregno: Lupu; Capelli (39’ st Grandi), Ampollini, Gritti, Mapelli, Cavalcante (19’ st Ravasi); Bonaiti (19’ st Pribetti), La Camera, Esposito; Artaria, Calmi (39’ st Ronchi). A disp.: Mora, Boselli, Conti, Moreo e Pozzoli. All.: Ardito.

Caravaggio: Mazzoli; Alushaj (32’ st Gambarini), Mboup, Perico; Turlini, Lamesta, Zanola, Carollo (24’ st Mangili), Comelli (39’ st Bertoletti); Personè (24’ st Papini), Crotti (39’ st Perego). A disp.: Dominici, Vezzoni, Torri e Granillo. All.: Bolis.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Note: ammoniti La Camera (S), Mapelli (S) ed Alushaj (C). Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

