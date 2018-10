Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio Monza: tre punti a Fano, arriva la prima vittoria dell’era Berlusconi-Galliani - VIDEO La conferenza di Brocchi VIDEO - Ceccarelli e Iocolano firmano il netto successo del Monza a Fano, allo stadio Turina, la prima vittoria dell’era Berlusconi-Galliani al Monza. I brianzoli conquistano tre punti in trasferta per la gioia di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e del nuovo mister Cristian Brocchi all’esordio sulla panchina biancorossa. I brianzoli tornano alla vittoria dopo 5 turni di astinenza.

Ceccarelli e Iocolano firmano il netto successo del Monza a Fano, allo stadio Turina. Si tratta della prima vittoria dell’era Berlusconi-Galliani al Monza ed è venuta nel nono turno del Campionato di serie C, Girone B. I brianzoli conquistano tre punti in trasferta per la gioia di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e anche del nuovo mister, Cristian Brocchi, all’esordio sulla panchina biancorossa. I brianzoli tornano alla vittoria dopo 5 turni di astinenza.

Il primo gol, di Ceccarelli, è stato segnato su calcio piazzato, mentre il raddoppio di Iocolano, su contropiede, è arrivato in chiusura di quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

LA CONFERENZA DI BROCCHI

