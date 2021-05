Calcio, l’invito Inter ai tifosi: festeggiare responsabilmente e nel rispetto delle norme anti-covid L’’ultima partita di campionato tra Inter e Udinese, con i nerazzurri già campioni d’Italia, consegna ufficialmente lo scudetto ai milanesi. La società Fc Internazionale invita a una festa responsabile e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Mille tifosi domenica alle 15 potranno assistere allo stadio Meazza a Milano all’ultima partita di campionato tra Inter e Udinese, con i nerazzurri già campioni d’Italia. Altri 4.500 saranno autorizzati a festeggiare all’esterno di San Siro con la Curva Nord secondo quanto reso noto dalla Prefettura milanese.

La Brianza è ricca di tifosi dell’Inter e tanti erano andati a Milano a festeggiare a inizio maggio il ritorno alla vittoria dopo un decennio.

L’Inter si rivolge a tutti rinnovando l’invito a fare festa in sicurezza: “FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale. Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello Scudetto, il Club sta inoltre valutando l’opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell’attività saranno comunicati successivamente”.

Intanto la Prefettura ha disposto servizi anti-assembramento.

“Presso lo Stadio Meazza è stata individuata un’area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi - dice una nota - Saranno previsti alcune limitazioni alla viabilità e al parcheggio che saranno opportunamente comunicati dall’amministrazione comunale. Per la circostanza, nella zona dello stadio, sarà disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10 alle 20, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento, dalle ore 14 alle 20, sarà vigente in zona Duomo, presidiata dalle forze dell’ordine in funzione di prevenzione antiassembramento”.

