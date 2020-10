Calcio, la domenica delle brianzole: Renate stop in serie C, solo rinvii in serie D Due sconfitte e rinvii per il piatto domenicale del calcio brianzolo. Dopo il Monza, ko anche il Renate in serie C. Domenica senza campo per Folgore Caratese, Seregno e Vis Nova Giussano.

Due sconfitte e due rinvii: piange il piatto domenicale del calcio brianzolo. Sabato il primo stop per il Monza in serie B, per mano del Chievoverona corsaro in Brianza, domenica nella settima giornata di serie C il Renate ha ceduto la testa del girone A per la sconfitta subito in casa dal Livorno: le pantere hanno creato gioco, gli amaranto hanno capitalizzato al meglio le occasioni capitate nella ripresa a Marsura (10’ st) e Murilo (36’ st su rigore). Brianzoli ora quinti con 12 punti dietro a Pro Vercelli (14), Grosseto, Novara e Carrarese (13).

Domenica senza campo in serie D: nel girone A rinviata Varese-Folgore Caratese per la positività riscontrata in un giocatore del Varese, rinviato nel girone B il derby Seregno-Vis Nova Giussano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA