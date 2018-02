Calcio, in Lega pro buon pari per il Monza a casa dell’Alessandria Pareggio a reti inviolate per il Monza sul campo dell’Alessandria nella domenica di Lega pro . In campo alle 18.30, le due squadre separate da un solo punto in classifica si sono affrontate senza paura. Punto prezioso contro i piemontesi, tra i più in forma del girone.

Pareggio a reti inviolate per il Monza sul campo dell’Alessandria nella domenica di Lega pro . In campo alle 18.30, le due squadre separate da un solo punto in classifica si sono affrontate senza paura. Alla fine un punto prezioso per il Monza di Zaffaroni capace di interrompere la striscia di vittorie piemontese (sette in otto partite). Nella ripresa tre occasioni per il Monza con D’Errico protagonista. Proprio D’Errico che nel finale ha salvato il risultato sulla linea.

