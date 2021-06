Calcio: Francesco Parravicini nuovo allenatore del Renate in Serie C Il Renate ha comunicato che Francesco Parravicini è il nuovo allenatore delle Pantere, raccoglie il testimone di Aimo Diana.

Cambio della guardia sulla panchina del Renate in serie C. La società ha comunicato che Francesco Parravicini è il nuovo allenatore delle Pantere, raccoglie il testimone di Aimo Diana che dopo due anni e mezzo a tutta velocità è passato alla Reggiana, appena retrocessa in B. Quella stessa B che il Renate ha sognato fino ai quarti di finale dei playoff con il Padova e inseguito in due campionati ai vertici.

Parravicini, milanese classe 1982, vanta oltre 250 presenze come giocatore tra i professionisti anche in Serie A (Treviso, Palermo, Parma, Atalanta e Siena). La carriera da allenatore è iniziata nel 2016 dalle giovanili della Pro Sesto fino alla Prima Squadra con il ritorno in Serie C dopo dieci anni.

“Al nuovo mister, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022, va il benvenuto del club ed un sentito in bocca al lupo per questa nuova avventura in nerazzurro”, dice una nota del Renate.

