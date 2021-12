Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

La penultima pagina dell'album Panini che riporta tutte le squadre partecipanti mal campionato di serie D: nel girone B ci sono le brianzole (Foto by Paolo Volonterio)

Calcio, ecco l’album Panini 2022 con la Serie D: Leon Vimercatese raggiunge Folgore Caratese e Vis Nova Dal 16 dicembre è in edicola l’album calciatori Panini 2022 di figurine: 128 pagine e, per il secondo anno consecutivo, con la sezione dedicata anche alla serie D. Debutto del Leon Vimercatese che ha raggiunto Folgore Caratese e Vis Nova.

Dal 16 dicembre è in edicola l’album calciatori Panini 2022 di figurine. Un album cartonato con tre bustine di calciatori accluse. Un album da 128 pagine e, per il secondo anno consecutivo, con una sezione dedicata anche alla serie D.

Nell’ultima pagina sono riportate tutte le squadre con i loro simboli e le informazioni principali. Per il girone B sono presenti le compagini brianzole Folgore-Caratese, Leon Vimercate, Vis Nova Giussano. C’è anche il Sangiuliano City che ha scelto come campo di gara quello di Nova Milanese. Per Leon Vimercate e Sangiuliano si tratta della prima apparizione nel celebre album.

Il primo album Panini è uscito per la prima volta nella stagione 1960-61, creato dai fratelli Benito e Giuseppe Panini, che ha riscosso subito un enorme successo. Tanto che nel 2006 Poste italiane ha realizzato un francobollo celebrativo della raccolta “Calciatori”. La prima figura raffigurava il giocatore dell’Inter Bruno Bolchi, mentre la copertina raffigurava lo scatto originale del milanista Nils Liedholm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA