Calcio: capitan D’Errico prolunga con il Monza fino al 2021

Mister Cristian Brocchi lo aveva anticipato nella lunga chiacchierata al Cittadino, ora c’è l’ufficialità della società: capitan Andrea D’Errico ha firmato il prolungamento del contratto con il Monza 1012 fino a giugno 2021. Con questo raggiungerà le sei stagioni consecutive con la maglia biancorossa.

Brocchi non aveva avuto dubbi rispondendo sicuro “sì, certo” alla domanda: “Lo confermiamo?”. E confermando anche di aver puntato molto sul giocatore.

Dopo la firma D’Errico (classe ’92) attraverso il club ha commentato: «Sono orgoglioso di continuare a vestire questa maglia, che per me è diventata una seconda pelle e ringrazio l’ad Galliani e il ds Antonelli per la fiducia e la carica che mi danno e per l’opportunità di continuare a essere il capitano del Monza di mister Brocchi e giocare per i nostri splendidi tifosi».

