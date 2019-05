Calcio, mister Brocchi a tutto campo: «Col Monza in B, il mio calcio, i giocatori»

Cristian Brocchi, mister del Monza, in redazione al Cittadino parla a tutto campo: dà i voti alla stagione appena chiusa (“è mancato qualcosa, avremmo potuto e dovuto fare di di più”), ai giocatori. Parla della sua idea di calcio e dell’obiettivo per l’anno prossimo, che è sempre quello: «La serie B». Il mister è stato intervistato dal direttore Claudio Colombo e da Stefano Arosio per il Cittadino in edicola da giovedì 30 maggio 2019.

Chiara Pederzoli

Altri articoli