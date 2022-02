Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bellusco torna capitale del pattinaggio tricolore A luglio la pista di Bellusco torna a ospitare i campionati italiani di pattinaggio di velocità. L’ultima volta era stata nel 2018.

È ufficiale: dal 20 al 23 luglio a Bellusco si darà battaglia l’élite del pattinaggio nazionale. Per la quinta volta la Polisportiva Bellusco ospiterà i Campionati Italiani pista. L’ultima era stata il 2018 quando in paese erano giunti ben 700 atleti provenienti da tutto lo stivale per competere nella cornice del pattinodromo “Lorenzo Brioni”.

Una ennesima “vittoria” per la compagine belluschese che arriva dopo un anno, il 2020, ricco di soddisfazioni.

“Grazie a tutto il Consiglio Federale e al nostro Presidente Sabatino Aracu per la fiducia concessa - il commento della Polisportiva Bellusco - La nostra società lavorerà al meglio cercando di rendere l’ambiente sereno a tutti coloro che seguiranno e presenzieranno questa bella manifestazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA