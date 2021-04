Basket, la video lezione dell’ex Forti e Liberi Adriano Vertemati e coach Trinchieri pizzaioli per un giorno Alla vigilia dei playoff dell’Eurolega conquistati per la prima volta con il Bayern Monaco coach Andrea Trinchieri e l’ex Forti e Liberi Adriano Vertemati hanno regalato una video lezione di pizza.

Nella cucina dell’arena di Monaco di Baviera per insegnare ai tifosi del Bayern come si fa la pizza. È l’esperienza di coach Andrea Trinchieri e del suo vice Adriano Vertemati, l’allenatore della Pallacanestro Forti e Liberi di Monza a metà anni 2000: per festeggiare i primi playoff di Eurolega raggiunti da una squadra tedesca, hanno vestito il grembiule e sciorinato una lezione di cucina per il canale Youtube della società.

Il Bayern dal 20 aprile sfida l’Olimpia Milano nei quarti di finale di Eurolega. Milano ci torna per la terza volta in trent’anni grazie alla mano in panchina di Ettore Messina, entrambe saranno una novità rispetto agli ultimi anni in caso di Final four.

Una novità di sicuro per Adriano Vertemati, classe 81, che proprio da Monza ha spiccato il volo per costruire la sua carriera: una manciata di anni in crescendo con due finali nazionali giovanili, il salto da vice (di Massimo Meneguzzo) a primo allenatore in B2, la responsabilità del settore giovanile e diversi giovani lanciati verso la serie A (per esempio Matteo Da Ros oggi a Trieste). Nel 2007 la chiamata alla Benetton Treviso, poi la lunga esperienza a Treviglio in serie A2. Oggi l’Eurolega che invece non è una novità per Trinchieri, coach milanese sulla panchina di Cantù nella doppia esperienza europea (con Top16) giocata al Paladesio.

IL VIDEO

Nell’attesa “Pizza mit coach”, una lezione di cucina applicata al basket oppure il contrario. Vertemati, assistente in Germania dall’estate 2020, ha mostrato abilità nel preparare l’impasto della pizza romana: un lavoro che ha richiesto tempo e pazienza tra preparazioni e attese, lavorazioni (accurata la spiegazione delle “pieghe”) e modalità per stendere la pasta nella teglia.

“Hanno già dimostrato più volte in questa stagione di essere una buona squadra - ha scritto la società - Ma ora l’amicizia sarà messa alla prova. Ma i due sono forse una squadra ancora migliore al forno per la pizza”.

Trinchieri ha svelato i trucchi per non rovinare con troppo pomodoro o troppa mozzarella – ovvero troppa umidità - il lavoro costruito in trenta ore di lavorazione dell’impasto: “Possiamo perdere qualche partita ma non possiamo perdere quando facciamo la pizza - ha scherzato - Cucinare è un’arte ma anche mangiare è un’arte e come in partita anche in cucina bisogna adattare il piano alle situazioni per risolvere gli imprevisti”.

