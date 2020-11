Atletica, Roma conquista gli Europei 2024. Tortu: «Un segnale bellissimo» Una bella notizia in un anno in cui l’atletica sta rinunciando a tutti i grandi eventi: sono stati assegnati a Roma i campionati Europei del 2024. «Vorrei farlo diventare l’Europeo più bello della mia carriera», commenta Filippo Tortu.

Una bella notizia in un anno in cui l’atletica sta rinunciando a tutti i grandi eventi: sono stati assegnati a Roma i campionati Europei del 2024. Dopo cinquant’anni l’Italia torna quindi a ospitare la massima rassegna continentale. La decisione è stata ufficializzata dalla European Athletics.

Entusiasta il primatista italiano dei 100 metri il caratese Filippo Tortu (Fiamme Gialle): «Avevo pianificato di correre all’Olimpico nel 2024 - racconta - non è stato possibile per le Olimpiadi ma sono davvero contentissimo che lo sarà per gli Europei. La nostra Nazionale potrà esprimere talenti fortissimi e io non vedo l’ora di esserci, in curva o sul rettilineo, ovunque sia. Vorrei farlo diventare l’Europeo più bello della mia carriera e quello a cui abbiamo assistito oggi è certamente un segnale bellissimo per tutta la nostra atletica leggera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA