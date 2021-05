Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Vladimir Aceti (Foto by Chiara Pederzoli)

Atletica, Mondiali staffette in Polonia: quarto Aceti (4x400) e secondo Tortu (4x100) I due brianzoli hanno ben figurato nel freddo e sotto la pioggia: Aceti è stato il miglior frazionista azzurro con il tempo di 45”38 (lanciato). Il quartetto con Tortu è giunto alle spalle del Sud Africa dopo le squalifiche di Brasile e Ghana.

Freddo e pioggia in Polonia ai Mondiali di staffette. Nei 4x400 l’Italia è arrivata quarta (ai primi tre posti Olanda, Giappone e Botswana) con una grande frazione di Vladimir Aceti che ha recuperato il gap delle prime tre ma non è riuscito ad agguantare il podio. Con il tempo di 45”38 (lanciato) è stato il migliore dei frazionisti azzurri.

Nella 4x100, con Filippo Tortu nell’ultima frazione, la Nazionale è giunta seconda (alle spalle del Sud Africa) dopo le squalifiche di Brasile e Ghana. Il quartetto azzurro ha corso in 39”21, tempo più alto rispetto a quello di domenica, 1,38”45, il migliore della qualificazione. Un contatto nel cambio tra Marcell Jacobs e Davide Manenti, e il successivo, con frenata, di Tortu (ultimo frazionista), hanno privato l’Italia della medaglia d’oro.

Nella 4x400 mista oro con Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re, che si sono imposti in 3’16”60 davanti al Brasile (3’17”54) e alla Repubblica Dominicana (3’17”58). Vittoria anche per le azzurre della 4x100: Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana in 43”79.

