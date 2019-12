Atletica, gli azzurri a Tenerife in vista di Tokyo 2020: tutti i convocati (inclusi Tortu e Aceti) Al via la preparazione atletica della Nazionale in vista dell’Olimpiade di Tokyo: velocisti e saltatori a Tenerife dal 5 gennaio. Ecco i convocati, a partire dai brianzoli Tortu e Aceti.

Ci sono anche i brianzoli Filippo Tortu (ovviamente) e Vladimir Aceti tra i convocati in Spagna per l’esordio della preparazione atletica della Nazionale italiana in vista dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Dal 5 al 25 gennaio velocisti e saltatori azzurri saranno a Tenerife, nelle isole Canarie, in mezzo all’oceano Atlantico. “Ad anticipare di qualche giorno la partenza degli sprinter sarà Marcell Jacobs, al lavoro sull’isola già dal 28 dicembre” scrive la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) annunciando le convocazioni. Oltre a Tortu e Aceti, tra gli altri anche Davide Re (400 metri), le staffettiste della 4x100 primatiste italiane Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa, il bronzo degli Europei indoor con la 4x400 Raphaela Lukudo. La prossima settimana alcuni degli sprinter che voleranno nelle Canarie saranno in raduno a Formia.

Velocità

Vladimir Aceti (Fiamme Gialle)

Daniele Corsa (Fiamme Oro)

Matteo Galvan (Fiamme Gialle)

Marcell Jacobs (Fiamme Oro)

Giuseppe Leonardi (Carabinieri)

Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia)

Davide Re (Fiamme Gialle)

Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

Michele Tricca (Fiamme Gialle)

Anna Bongiorni (Carabinieri)

Rebecca Borga (Fiamme Gialle)

Mariabenedicta Chigbolu (Esercito)

Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre)

Vittoria Fontana (N. Atl. Fanfulla Lodigiana)

Chiara Gherardi (Fiamme Gialle)

Johanelis Herrera Abreu (Atl. Brescia 1950 Ispa Group)

Gloria Hooper (Carabinieri)

Dalia Kaddari (Fiamme Oro)

Raphaela Lukudo (Esercito)

Alice Mangione (Atl. Brescia 1950 Ispa Group)

Irene Siragusa (Esercito)

Salti

Tobia Bocchi (Carabinieri)

Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle)

Stefano Sottile (Fiamme Azzurre)

Ottavia Cestonaro (Carabinieri)

© RIPRODUZIONE RISERVATA