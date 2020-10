Atletica, fiocco rosa per la mezzofondista Sara Galimberti: è nata Vittoria Domenica 4 ottobre la mezzofondista giussanese Sara Galimberti è diventata mamma felice di Vittoria Maria.

Fiocco rosa nell’atletica brianzola. Domenica 4 ottobre la mezzofondista giussanese Sara Galimberti è diventata mamma felice di Vittoria Maria. “Con te non c’è gara, sei l’unica vera Vittoria della mia vita. Vittoria Maria Viganò, 4/10/20”, ha scritto per accompagnare la fotografia che ha annunciato la nascita.

Atletica Giussano Sara Galimberti mamma - foto da facebook

L’atleta aveva annunciato la gravidanza a maggio e a due settimane dalla data prevista ha rinnovato il suo impegno con le scarpette ai piedi: “Nella vita a volte capita di dover premere il tasto stand-by, quest’anno abbiamo dovuto farlo tutti: abbiamo aspettato con pazienza il momento in cui poter ripartire, in cui poterci risentire noi stessi. La cosa più importante in questi momenti è avere ben chiara la strada da percorrere quando finalmente si può ripremere play. A me restano ancora quindici giorni di attesa, ma la strada su cui voglio correre la conosco a memoria e non sono di certo bastati 9 mesi per dimenticarmela! Sono pronta a riprendere da dove ho lasciato e a battere me stessa ogni giorno!!!”.

Galimberti è stata campionessa italiana Promesse sui 5mila (primo titolo nazionale nel 2011 per la Vis Nova Giussano) e poi sempre tra le migliori del mezzofondo in Italia. In curriculum anche la partecipazione al concorso Miss Italia con l’emozione della finale di Salsomaggiore.

