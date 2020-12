Aci Rally Monza, motori accesi per la corsa che assegna il Mondiale Countdown finito per l’Aci Rally Monza, ultima tappa del FIA World Rally Championship 2020 e gara che assegnerà il titolo mondiale.

Countdown finito per l’Aci Rally Monza, ultima tappa del FIA World Rally Championship 2020 organizzata dall’Automobile Club d’Italia. E l’autodromo sotto la neve non avrebbe potuto regalare uno scenario migliore. La sfida finale si è aperta giovedì mattina con lo shakedown “Monza Circuit” lungo i 4,64 km all’interno del circuito.

Poi nel pomeriggio, dalle 14.08, tocca a “The Monza Legacy” (4,33 km) prima delle 16 prove speciali in programma fino a domenica 6 dicembre 2020. E la lotta ai quattro titoli WRC, WRC2, WRC3 e Junior WRC è aperta come quella per il titolo assoluto piloti, matematicamente aperto a quattro possibili vincitori: Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Thierry Neuville e Ott Tänak.

Aci Rally Monza 2020: prima giornata - foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb

Nella prima giornata breve speciale completamente trasmessa in diretta sul canale Rai Sport HD e WRC+. Un tratto cronometrato, per un terzo su fondo sterrato, che inizierà sull’asfalto in pista dalla famosa “Curva Parabolica” alla prima variante dove verranno posizionate alcune chicanes per un mix di curve, contro-curve e inversioni da freno a mano.



Venerdì si alza il ritmo. Previste altre cinque prove speciali su tre diversi tratti cronometrati. La SS “Junior” con 13,4 chilometri per gran parte su asfalto, che alterna tratti lenti e veloci, in pista e su strade interne, intervallati da 2,4 chilometri di sterrato. La SS “Roggia” (16,22 km) anche questa trasmessa in diretta in entrambi i passaggi, la più lunga tra quelle in circuito, arricchita anche in questo caso da 3 chilometri di terra per un continuo cambio di fondo e di aderenza. Quindi la SS “Grand Prix” (10,31 km), l’unica tutta su asfalto tra quelle in circuito, che si ripeterà una volta per tappa, venerdì, sabato e domenica. Con la chiusura della seconda giornata di gara si chiuderà l’avventura dei ragazzi impegnati nel Campionato Italiano Rally Junior, a titolo già assegnato una vetrina di rilievo nel contesto del mondiale.

Sette in totale i crono del sabato, la giornata più impegnativa dell’ACI Rally Monza con i suoi 126,95 chilometri cronometrati e la trasferta in provincia di Bergamo. Partenza d’impatto sulla SS “Selvino” (25,06 km) la speciale più lunga della gara che arriva a toccare quota 1.100 metri di altitudine. Segue la SS “Gerosa”, altra prova che verrà proposta due volte in diretta, la più breve del giro e probabilmente la più imprevedibile. Quindi la SS “Costa Valle Imagna” (22,17 km), un classico passo di montagna a 1.340 metri di altitudine caratterizzato da un passaggio centrale molto veloce prima del finale in discesa. La giornata si conclude con la ripetizione della “Grand Prix”.

Nel gran finale di nuovo la “Grand Prix” per il doppio passaggio conclusivo e consecutivo sulla SS “Serraglio” (14,97 km). E, a partire dalle 12.18 della domenica, la Power Stage trasmessa in differita su Rai Sport ed in diretta su WRC + per incoronare il vincitore del primo ACI Rally Monza, quindi il Campione del Mondo 2020.

Dato il contesto paesaggistico e ambientale, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, l’Automobile Club d’Italia e la Regione Lombardia hanno lavorato per la riduzione dell’impatto della gara.

Nel Parco di Monza saranno ad esempio piantati 100 alberi per far nascere un nuovo bosco. “Questa iniziativa trova fondamento nelle direttive del FIA ’Environmental Accreditation Programme’, volto a rendere minime le conseguenze ambientali derivate da eventi del motorsport”, si legge in una nota.

“Messo a punto anche un articolato e meticoloso piano di sicurezza ambientale che prevede l’impiego di personale specializzato e mezzi che si occuperanno della raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali “professionali”, realizzata presso ciascun team impegnato - continua - Previste area lavaggio pezzi meccanici all’interno di uno spazio appositamente allestito, e aree lavaggio vetture con uso di detergenti a matrice naturale completamente biodegradabili”.

Su volontà della Direzione dell’Autodromo Nazionale Monza sarà disponibile anche il servizio di pronto intervento ambientale con squadre addestrate e specializzate nel contenimento delle conseguenze di perdita accidentale di sostanze pericolose per l’ambiente e le persone.

Informazioni ed aggiornamenti, oltre alle dirette tv, sul sito ufficiale www.acirallymonza.com e sui canali social dell’ACI Rally Monza o del World Rally.

