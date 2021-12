Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Desio il Coni premia i campioni Martina Maggio, Filippo Tortu e Alexander Aceti La cerimonia si è tenuta domenica 5 dicembre in mattinata al PalaDesio alla presenza dell’assessore regionale Martina Cambiaghi. Premi anche ad altri 15 sportivi brianzoli che si sono distinti nelle più diverse discipline. Tra i dirigenti Stella d’oro ad Alessandra Marzari del Vero Volley.

Domenica 5 dicembre in mattinata, al PalaDesio il Coni ha premiato i campioni brianzoli delle discipline sportive, olimpiche e non, che si avviano a chiudere questo 2021 pieno di soddisfazioni. Il delegato provinciale Coni per Monza e Brianza, Martina Cambiaghi ha consegnato i riconoscimenti ad atleti del calibro di Filippo Tortu, medaglia d’oro a Tokyo nella Staffetta 4x100, l’olimpionico Alexander Aceti (ha ritirato il premio il fratello Vladimir) e Martina Maggio, quarta nella finale a squadre di Ginnastica artistica alle Olimpiadi e terza classificata ai Campionati mondiali concorso a squadre.

La foto dei protagonisti della mattinata a Desio

Con loro anche altri 15 sportivi brianzoli che si sono distinti nelle più diverse discipline. Nella categoria riservata ai dirigenti, quest’anno sono state consegnate una Palma di bronzo e due Stelle, una d’oro e una di bronzo. La Stella d’oro di quest’anno è andata alla dirigente Alessandra Marzari del Vero Volley.

Il premio ad Alessandra Marzari (Vero Volley)

