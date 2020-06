Webinar con Fidapa: “Donne, cuore e finanza”, le forme della prevenzione al femminile Appuntamento giovedì 11 giugno con Fidapa, Synlab Camlei e UBS Wealth Management Italia per il webinar “Donne, cuore e finanza”, la prevenzione al femminile in tutte le sue forme. Come iscriversi.

“Donne, cuore e finanza” è il tema del webinar promosso dalla sezione di Monza e Brianza di Fidapa con Synlab Camlei e UBS Wealth Management Italia. L’appuntamento è per giovedì 11 giugno alle 17.30 e per partecipare gratuitamente basta scrivere a [email protected]

“Si affronterà il tema della prevenzione femminile a 360 gradi - spiegano Alberta Mezzadri e Raffaella Corti, president e past president di Fidapa - in linea con tre degli obiettivi sottoscritti nell’ “Agenda 2030” dai Paesi membri dell’ONU”.

Prevenzione dunque non solo in campo medico, dove le donne si mostrano generalmente sensibili a campagne di screening e controlli, ma anche sul fronte economico e finanziario dove la strada da fare per le donne è ancora tanta.

“Prevenzione - spiegano le organizzatrici - significa, per il mondo femminile, comprendere il rapporto con il proprio patrimonio economico e di salute, per acquisire maggiore padronanza delle scelte finanziarie e del proprio benessere psicofisico”.

Fidapa Monza:il direttivo con Cristina Gandolfi e la vicepresidente Barbara Russo

È ancora largamente diffuso lo stereotipo dell’estraneità della donna da una parte a patologie viste come “maschili” e che invece colpiscono anche l’altra metà del cielo con modalità diverse e in fasce di età differenti come la cardiopatia ischemica, dall’altra a scelte finanziarie che per tradizione “spettano agli uomini” e che impattano poi anche dolorosamente sulla vita delle donne.



L’incontro, moderato dalla giornalista di Radio 24 Anna Marino, vedrà la partecipazione dell’ex ministro Elsa Fornero, docente di Economia Politica a Torino, Maurizio Biraghi, coordinatore dei progetti Scientifici Lombardia diSynlab, Anna Di Michele, Senior Client Advisor di UBS Global Wealth Management, Mara Catherine Harvey di UBS e Franco Ruffa, specialista in Cardiologia di Synlab.

