Warhol al centro vaccinale di Vimercate, Corbetta (Lega): «Arte e solidarietà insieme per rappresentare un forte segnale di speranza» Lunedì 21 giugno l’inaugurazione della mostra “Andy Warhol - Pop Identities” al centro vaccinale di via Toti a Vimercate. «Un evento di respiro internazionale – commenta il consigliere regionale Corbetta – frutto della sensibilità e della generosità del collezionista d’arte Maurizio Monticelli».

«Arte e solidarietà insieme per rappresentare un forte segnale di speranza, l’auspicio di lasciarsi alle spalle uno dei periodi più dolorosi della storia dal dopoguerra ai giorni nostri». È il commento del consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta in vista della inaugurazione, lunedì 21 giugno, della mostra “Andy Warhol - Pop Identities” al centro vaccinale di via Toti a Vimercate. «Un evento di respiro internazionale – commenta il consigliere regionale Corbetta – frutto della sensibilità e della generosità del collezionista d’arte Maurizio Monticelli».

«La presenza del governatore Fontana che ho subito coinvolto nell’iniziativa è certamente un segnale della rilevanza e dell’attenzione che Regione Lombardia vuole riconoscere e tributare a questo straordinario evento».

