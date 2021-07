ViviVerano in piazza: parte la campagna elettorale per il nuovo sindaco Con il gazebo allestito in piazza domenica scorsa, ViviVerano ha ufficialmente inaugurato la campagna elettorale.

ViviVerano apre la campagna per le elezioni comunali del prossimo autunno. La lista civica del candidato sindaco Samuele Consonni che raccoglie l’eredità di Massimiliano Chiolo è stata la prima, la scorsa domenica, ad incontrare in piazza Liberazione i veranesi. «C’è tanto entusiasmo – ha commentato Consonni – Siamo pronti alla competizione elettorale. Da diverse settimane stiamo lavorando al programma e abbiamo già una bozza della squadra anche se la lista non è ancora chiusa. Possiamo contare su un gruppo allargato, sono arrivate persone nuove che si sono messe in gioco».

