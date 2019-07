Vittime di reati: più tutele con il garante regionale, la presentazione a Monza Ha scelto Monza e la Brianza (gli uffici della Regione di via Grigna, a Monza) come tappa iniziale di un “tour” regionale per presentarsi il nuovo garante regionale per la tutela delle vittime di reato, l’avvocato Elisabetta Aldrovandi (anche presidente dell’Osservatorio nazionale per il sostegno delle vittime), il primo in Italia.

Ha scelto Monza e la Brianza (gli uffici della Regione di via Grigna, a Monza) come tappa iniziale di un “tour” regionale per presentarsi il nuovo garante regionale per la tutela delle vittime di reato, l’avvocato modenese Elisabetta Aldrovandi (anche presidente dell’Osservatorio nazionale per il sostegno delle vittime), il primo in Italia, istituito con una apposita Legge regionale e nominato dal consiglio regionale lombardo. Non perché quello brianzolo sia il territorio con il più elevato numero di reati, piuttosto perché vanta una rete interistituzionale di livello con la quale collaborare sin da subito.

Si tratta di un’autorità indipendente che con il suo staff da settembre (contattando il numero 0267482878) con un budget annuo di 70mila euro lavorerà gratuitamente per le vittime di qualsiasi reato residenti nella regione che chiederanno il suo aiuto.

Riferimento della rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato il garante ha inoltre il compito di mettere in contatto istituzioni, enti e associazioni e offrirà gratuitamente consulenza e aiuto alle vittime (ad esempio per la compilazione di una denuncia o l’accesso agli atti pubblici o l’avvio di un percorso psicologico attraverso strutture regionali) e si attiverà per l’istituzione di un tavolo con istituzioni, enti e associazioni del territorio per una collaborazione attiva anche finalizzata a un “report” territoriale al consiglio regionale.

Alla presentazione hanno preso parte i consiglieri regionali brianzoli Marco Mariani (Lega) e Pietro Luigi Ponti (PD), il presidente facente funzioni della Provincia di Monza e Brianza Concetta Monguzzi, il questore di Monza Michele Sinigaglia, il responsabile dell’ufficio di polizia giudiziaria Cinzia Di Simone, il coordinatore dell’Ufficio GIP-GUP della Procura Patrizia Gallucci e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’ATS e dell’ASST monzesi.

