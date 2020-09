Violento scontro tra due auto nella notte in via XXV Aprile a Giussano, un ferito in codice rosso Quattro le persone coinvolte, è stato deciso il trasporto negli ospedali di Desio e Carate in codice verde, tuttavia, durante il tragitto, uno dei feriti si è aggravato. Il “botto” ha svegliato numerosi residenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.

Il “botto”, nella notte, ha svegliato numerosi residenti che si sono affacciati ai balconi e scesi per strada, la via XXV Aprile, a Giussano, all’altezza di via Cavour, teatro di un violento scontro tra due auto. Quattro le persone coinvolte. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di domenica 6 settembre.

Per cause al vaglio dei carabinieri della locale stazione - probabilmente per una mancata precedenza - due vetture, una Vw Golf e una Vw Polo, sono entrate in contatto, entrambe hanno riportato seri danni al frontale. Sul posto si sono portate due ambulanze in codice giallo, da Giussano e Mariano, Croce Bianca, e per il personale paramedico si è concentrato sui quattro coinvolti, due uomini, di 27 e 44 anni e due donne di 18 e 37. Inizialmente è stato deciso il trasporto negli ospedali di Desio e Carate in codice verde, tuttavia, durante il tragitto, uno dei feriti si è aggravato, tanto che ha raggiunto Desio in codice rosso.

