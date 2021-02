Violento scontro frontale tra due auto a Usmate, tre feriti Due uomini di 94 e 39 anni e una donna di 85 sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto tre ambulanze e due automediche oltre ai vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. Dinamica al vaglio.

Violento scontro frontale tra due auto, giovedì 11 febbraio, attorno alle 13, a Usmate Velate per cause in via di accertamento: tre le persone rimaste ferite e trasportate in codice giallo agli ospedali di Monza San Gerardo , Milano San Raffele e Vimercate. Si tratta di un uomo di 94 anni, di una di 85 e di un altro uomo di 39 anni.

Sul posto si sono portate squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con un mezzo di primo soccorso da Monza e un carro fiamma da Lissone. Presenti anche personale medico inviato dal 118 con cinque mezzi e carabinieri e polizia stradale.

Una scena dell’incidente

