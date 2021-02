Violento scontro all’incrocio, tre feriti estratti dai vigili del fuoco: presente anche una squadra da Lazzate E’ accaduto domenica 7 febbraio nel pomeriggio a Cermenate. Tre i feriti in codice giallo. Per estrarre i feriti dai mezzi i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere e togliere le portiere. Un intervento durato un’ora.

Il bilancio è di tre persone ricoverate in codice giallo negli ospedali di Como e Cantù, un uomo di 52 anni e due donne di 55 e 56 anni. Tutti e tre sono rimasti coinvolti un incidente stradale avvenuto domenica 7 febbraio nel pomeriggio attorno alle 17 a Cermenate (Como). In supporto ai vigili del fuoco del Comando di Como sono intervenute squadre con mezzi di primo soccorso da Lazzate e Lomazzo oltre che personale sanitario inviato dal 118 e i carabinieri. Il sinistro è avvenuto in via Maestri Comacini: un’autovettura e un furgone si sono violentemente scontrati per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Per estrarre i feriti dai mezzi i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere e levare le portiere. L’intervento è durato un’ora.

Incidente a Cermenate

