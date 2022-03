«Violazioni alle normative igieniche», multe da 2.000 euro a due locali di Desio e Muggiò Controllo dei carabinieri della Compagnia di Desio insieme ai Nas. In due locali pubblici riscontrate le anomalie. In un bar, inoltre, trovate dai militari diverse persone già note alle forze dell’ordine tre delle quali in possesso di droga.

Sanzioni per 4mila euro sono state elevate dai carabinieri della Compagnia di Desio ai titolari di due locali pubblici (2mila euro ognuno) in quanto sono state riscontrate delle violazioni alla normativa igienica sulla corretta conservazione degli alimenti e sulla pulizia degli ambienti dedicati alla preparazione delle vivande. Le verifiche sono avvenute domenica 14 marco in serata in collaborazione con i militari Nucleo Antisofisticazioni Sanitarie dell’Arma,(NAS), tra Desio e Muggiò.

Dieci i militari complessivamente impiegati nel controllo congiunto di 3 esercizi pubblici, un ristorante e due bar. In due di questi sono state riscontrate le violazioni. Nel corso della serata sono stati identificati complessivamente 44 soggetti.

All’interno di un bar, sono state trovate dai militari diverse persone già note alle forze dell’ordine tre delle quali in possesso di 12 grammi complessivi di hashish. Nei loro confronti è quindi scattata la segnalazione alla Prefettura.

Nei confronti di tre pregiudicati per reati contro il patrimonio, tutti provenienti da fuori provincia, è stato proposto invece il divieto di ritorno nel comune di Muggiò.

