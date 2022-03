Vimercatese, sei Comuni lanciano il sondaggio online sui trasporti pubblici I comuni di Sulbiate, Mezzago, Aicurzio, Bernareggio, Ronco Briantino e Carnate hanno lanciato un sondaggio online per raccogliere indicazioni sulle necessità dei cittadini per il trasporto pubblico.

Un sondaggio online per capire quali siano le necessità dei cittadini in merito al trasporto pubblico. È stato lanciato nei giorni scorsi dai comuni di Sulbiate, Mezzago, Aicurzio, Bernareggio, Ronco Briantino e Carnate. L’obiettivo è comprendere le esigenze in merito ai collegamenti pubblici con alcuni dei punti strategici del territorio e la necessità di una rete sovracomunale.

«La proposta è stata lanciata da Sulbiate e Aicurzio e l’iniziativa è poi partita in concerto tra tutti i comuni - spiega l’assessore all’urbanistica di Mezzago - L’obiettivo è di capire quali sono le esigenze il parere dei cittadini in merito alle tratte da potenziate o realizzare. In particolare poniamo attenzione su quella che porterebbe alla stazione dei treni di Carnate che al momento non c’è».

Oltre alla tratta per la stazione di Carnate il sondaggio chiede anche l’opinione in merito alle tratte per la stazione degli autobus in piazza Marconi e all’Omnicomprensivo di Vimercate.

«Tutti i paesi coinvolti non sono sulla direttrice principale Monza-Trezzo e quindi si riscontrano diversi disagi. A Mezzago per esempio la linea che porta a Vimercate si trova fuori dal paese, mentre altre hanno poche corse a disposizione di lavoratori e studenti».

Una volta chiuso il sondaggio i comuni presenteranno il risultato alla Net: «Il dato che sta emergendo è che in mancanza di un adeguato sistema di trasporto pubblico le persone utilizzano le macchine. Avere più tratte e corse ridurrebbe quindi anche il traffico sul territorio».

