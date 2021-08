Vimercate,i rifiuti differenziati raggiungono l’82% ma non sono previsti sconti sulla Tari Nessuno sconto sulla tassa rifiuti (Tari) a Vimercate nonostante il Comune abbia raggiunto l’82% di raccolta differenziata.

Vimercate ricicla spazzatura fino all’82% e il sindaco Francesco Sartini esulta. «Ringrazio tutti i cittadini per il bel risultato che abbiamo raggiunto tutti assieme: Vimercate infatti ha raggiunto il valore dell’82% di raccolta differenziata, che rappresenta il dato più alto di sempre e che ci conferma il valore del nostro impegno per l’ambiente e per la riduzione dei rifiuti» ha commentato soddisfatto il primo cittadino vimercatese. Per ora però non sono previsti sconti per la Tari. «È presto per dire se questo risultato porterà un beneficio sensibile in termini di tassa rifiuti, ma sicuramente siamo sulla strada giusta per contenere gli aumenti di costi di questa voce di spesa che purtroppo è in continua crescita ovunque» ha concluso Sartini. Molti altri paesi della Brianza Est come Bellusco, Agrate e Villasanta hanno valori di riciclo ancora più alti e significativi che li fanno primeggiare tra i “Comuni ricicloni” di Legambiente.

