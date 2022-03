Vimercate: visite libere alla rsa San Giuseppe di Ruginello dal 29 marzo La casa di riposo San Giuseppe di Ruginello, a Vimercate, torna accessibile alle visite dei parenti senza prenotazione. Dal 29 marzo due fasce d’orario per gli accessi.

Accesso libero ai visitatori della rsa San Giuseppe di Ruginello, ma con attenzione. A darne notizia è la presidente della fondazione che gestisce la casa di riposo Carla Riva. Il 10 marzo Regione Lombardia ha emanato una delibera di giunta con la quale definisce nuove modalità di accesso alle strutture sanitarie e socio sanitarie.

«Si tratta di un importante passo in avanti verso il ritorno ad una situazione “di normalità” al pari di quanto stiamo assistendo nelle ultime settimane in altri settori della vita sociale. Se la possibilità di un ritorno a relazioni sociali normalizzate non può che farci un immenso piacere, non possiamo però nascondere anche una certa preoccupazione. Non possiamo infatti dimenticare la violenza con la quale il virus del Covid ha mietuto vittime all’interno della nostra casa nel marzo 2020. È quindi ragionevole continuare ad adottare una serie di precauzioni per proteggere gli abitanti della casa famiglia che sappiamo essere persone molto fragili per le molte patologie di cui sono affette».

Su questa base però sarà più facile visitare gli ospiti della rsa.

«Abbiamo deciso di accogliere l’invito ad una maggior apertura della casa alle visite esterne, pur con una serie di regole di comportamento che riteniamo fondamentali a protezione delle persone che vivono nella Casa – ha proseguito Riva - Diciamo anzitutto che dal 29 marzo gli accessi alla Casa saranno liberi. Non sarà quindi più necessario effettuare le prenotazioni tramite il sito Reservio. Almeno per il primo periodo transitorio abbiamo deciso però di porre degli orari di accesso che saranno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18».

© RIPRODUZIONE RISERVATA