Vimercate, salgono ancora i contagi. In diminuzione a Concorezzo, Agrate e Villasanta

Salgono ancora i contagi Covid a Vimercate. A dirlo sono i dati snocciolati dal sindaco Francesco Sartini nel video settimanale di aggiornamento di venerdì 2 aprile.

«Sul fronte dei nuovi infetti le cose non stanno affatto migliorando. Questa settimana registriamo ben 98 nuovi casi di infezione e si tratta di un numero molto elevato. Questo significa che 98 cittadini hanno contratto il virus negli ultimi sette giorni, e si sommano a quelli che si sono ammalati nei giorni precedenti e non sono ancora guariti – ha detto il primo cittadino di Vimercate -. I guariti di questa settimana sono 81, ed anche questo è un numero in crescita rispetto ai 74 della scorsa settimana. Alla data del primo aprile quindi il totale dei cittadini infetti risulta di 208, con una crescita di 13 rispetto alla scorsa settimana».

Questo significa che i nuovi malati sono in numero maggiore dei nuovi guariti. I cittadini in quarantena domiciliare sono 85, in leggera diminuzione. «Ci siamo un po’ abituati a sentire questi numeri e a non coglierne più la gravità, ma è importante pensare che questi numeri hanno la diretta conseguenza di mettere a dura prova le strutture sanitarie – ha proseguito il sindaco Francesco Sartini -. Il nostro ospedale infatti ha dovuto dedicare oltre 3 reparti al Covid e siamo in una situazione di difficoltà per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni ordinarie. Abbiamo avuto infatti oltre un anno di rallentamento dell’erogazione dei servizi per far fronte al COVID e adesso molte situazioni preesistenti ne risentono».

Contagi in discesa invece ad Agrate dove i positivi nel giro di sette giorni sono passati da 182 a 135. Calo dei positivi anche a Concorezzo dove si passa da 91 a 83 malati di Covid. In diminuzione i contagiati anche a Villasanta che scendono da 144 a 127 in una settimana.

