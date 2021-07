Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate riscoperta dagli studenti del Politecnico, ciclo di conferenze e visite guidate La rassegna comincia martedì 3 agosto con la conferenza alle 18 dal titolo: ”La città pubblica e la città privata: la storia di Vimercate attraverso le case del centro storico”.

È tempo di riscoprire Vimercate e il suo territorio grazie a uno studio del Politecnico di Milano. L’amministrazione comunale da una parte e l’ateneo dall’altro propongono la rassegna “Riconoscere Vimercate. il lavoro degli studenti del politecnico di Milano restituito alla città”, un ciclo di conferenze e visite guidate come momento di presentazione delle attività degli studenti del Politecnico di Milano e dell’Università di Pavia nell’ambito dei Laboratori di Restauro Architettonico.

In questi anni studenti provenienti dal tutto il mondo hanno studiato alcuni edifici storici del centro di Vimercate, hanno presentato progetti per la loro conservazione e proposto idee per la loro valorizzazione. Si tratta di un racconto nel racconto: la storia dei nostri edifici storici e il percorso di scoperta dei valori degli stessi. La rassegna rientra tra le attività previste dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Vimercate e il Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito) che prevede la collaborazione tra i due enti nell’ambito dei corsi di Architectural Preservation Studio del Politecnico di Milano.

Si comincia martedì 3 agosto con la conferenza alle 18 dal titolo: ”La città pubblica e la città privata: la storia di Vimercate attraverso le case del centro storico” nella sede della Pro Loco in via Papa Giovanni XXIII previa prenotazione al 3925343944. Gli eventi proseguiranno fino al prossimo 2 ottobre con un ricco programma soprattutto nel mese di settembre.

