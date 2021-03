Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

vimercate Oreno Cantiere via Rota (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vimercate, riqualificazione di via Rota: strada off-limits ad auto e pedoni fino al 9 aprile I lavori proseguono nonostante la richiesta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di modificare il piano d’intervento e di sospendere il cantiere per preparare le variazioni al progetto che il Comune dovrà sottoporre all’ente.

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Rota nella frazione di Oreno. La direttrice non sarà transitabile da auto e pedoni almeno fino al 9 aprile. Nonostante la richiesta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di modificare il piano d’intervento e di sospendere il cantiere per preparare le variazioni al progetto che il Comune dovrà sottoporre all’ente, gli operai continuano a lavorare.

Il sindaco Francesco Sartini nell’ultimo consiglio comunale di lunedì 22 marzo ha spiegato che «la Soprintendenza suggerisce di sospendere e non lo impone perché sa bene che prorogare il contratto con l’azienda che si sta occupando della realizzazione dell’opera non è una decisione che si può prendere a cuor leggero».

Di veduta diversa invece le opposizioni in Consiglio che hanno ribadito, forti della nota della Soprintendenza inviata all’Amministrazione, che il cantiere andrebbe bloccato. I lavori invece proseguono nonostante la richiesta della Soprintendenza di inviare la documentazione inerente le modifiche al progetto che il Comune fornirà. Il comitato “Salviamo il viale” aveva spedito all’ente una corposa documentazione inerente il viale del cimitero evidenziando la storicità del luogo e il valore culturale e monumentale dell’aerea su cui si sta intervenendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA