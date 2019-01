Vimercate: post dell’Arma e tweet di Salvini per la gatta lanciata dal quinto piano

“Grazie per la collaborazione e per la fiducia che riponete in noi ogni giorno” scrivono i carabinieri in un post per ringraziare i cittadini in merito al caso della gattina Flori. “Spero che l’infame che l’ha gettata passi un guaio molto serio” ha twittato il vicepremier Salvini.