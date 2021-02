Vimercate, pirata della strada provoca un incidente e si dilegua: indagini in corso Nella serata di lunedì 15 febbraio lungo la Sp 3, a poche centinaia di metri dalla rotonda di Ruginello, un pirata della strada a Vimercate ha causato un incidente e si è dileguato senza soccorrere un ferito. Indagini in corso: l’uomo che ha provocato lo scontro si è dileguato abbandonando un suv .

Un pirata della strada a Vimercate ha causato un incidente e si è dileguato senza soccorrere un ferito. È successo nella serata di lunedì 15 febbraio lungo la Sp 3, a poche centinaia di metri dalla rotonda di Ruginello. Nell’incidente, la Fiat punto di un 64enne brianzolo si è girata di 180 gradi e si è schiantata contro un lampione, in prossimità del distributore di benzina Ip. Il conducente, soccorso, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il pirata ha invece abbandonato il suv poco più avanti, in via Pertini, probabilmente lasciato a piedi dalla rottura del radiatore.

Il mezzo risulta intestato a una persona di Bernareggio ma gli accertamenti dei carabinieri sono in corso per capire se il suv sia stato rubato poco prima dell’incidente. All’origine dello schianto, un tentativo di sorpasso del pirata della strada che marciava come la Punto verso Vimercate da Bernareggio.

Trovandosi un’auto davanti, per evitare il frontale, l’ignoto conducente del Suv sarebbe rientrato bruscamente, urtando la Fiat e facendola carambolare contro il lampione. Poi la fuga. Se identificato, rispondere di omissione di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Vimercate per valutare che l’area della stazione di servizio fosse in sicurezza.

