Vimercate: occhio ai cantieri in centro, lunedì e martedì chiuso un tratto di via Vittorio Emanuele II

Attenzione ai cantieri in centro Vimercate nel mese di agosto. Per permettere i lavori di manutenzione del manto stradale, lunedì 16 e martedì 17 agosto dalle 7.30 alle 19, la via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Cereda, sarà chiusa al traffico fatta eccezione per i veicoli dei residenti.

Inoltre dal 16 agosto al 2 settembre (escluso i venerdì giorni di mercato), dalle 7.30 alle 19, sarà vietato parcheggiare sugli stalli di sosta di fronte ai civici dal 65B al 65E di via Vittorio Emanuele II, perché lo spazio sarà utilizzato dai veicoli per attraversare la zona di cantiere allestita.

