Vimercate, morta per una trasfusione: aperto fascicolo per omicidio colposo La Procura di Monza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte di Angela Crippa, l’arcorese di 84 anni vittima di una trasfusione sbagliata all’ospedale di Vimercate.

Indagini per omicidio colposo per la morte di Angela Crippa, l’arcorese di 84 anni vittima di una trasfusione sbagliata all’ospedale di Vimercate. La Procura di Monza ha aperto un fascicolo contro ignoti e sta indagando per identificare chi tra personale medico e infermieri si è occupato della donna in occasione del fatale scambio di sacche. Per un caso di omonimia infatti l’anziana, che aveva subito un’operazione a un femore, avrebbe ricevuto una sacca di un gruppo sanguigno diverso dal suo. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul cadavere della donna. È stata fissata per venerdì mattina.

