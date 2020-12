Vimercate, l’appello social della figlia funziona: video e chiamata per fare gli auguri al papà malato di Covid Storia a lieto fine per Morena Vinci che sabato aveva lanciato un appello per poter fare gli auguri di buon compleanno a papà Salvatore ricoverato all’ospedale di Vimercate: «Oggi papà riceverà un nostro video messaggio d’auguri»

I social network a volte fanno i miracoli soprattutto nel periodo natalizio. Questo è il caso di Salvatore e Morena Vinci rispettivamente padre e figlia che oggi (domenica) potranno vedersi almeno vedersi attraverso una videochiamata perché l’anziano signore è ricoverato all’ospedale di Vimercate a causa del Covid-19 e, proprio il 13 dicembre, compie gli anni. La figlia Morena non potendolo vedere, sabato ha lanciato un appello sul proprio profilo Facebook affinché qualcuno del personale ospedaliero potesse metterli in contatto visto che Salvatore si trova costretto nel letto 291 per insufficienza respiratoria a causa del Coronavirus.

Il suo post è stato talmente virale che alla fine è stata la stessa Morena ad annunciare raggiante sulla propria bacheca: « Mi avete scritto centinaia di messaggi! Chi per gli auguri, chi perché ha conoscenze fra medici, oss, infermieri... da Facebook, Messenger, Instagram... mi avete commosso! Pensavo che nessuno leggesse e invece... Siete stati speciali e preziosi tutti! Oggi papà riceverà un nostro video messaggio in cui potrà vedere la mamma, i miei fratelli ed anche i nipotini! Ci sarà una video chiamata in cui personalmente potrò fargli gli auguri e recapitargli anche i vostri! Mi avete commossa, vi ringrazio con tutto il mio cuore e ringrazio tutti coloro impegnati in tutti gli ospedali contro questo maledetto virus. Vorrei potervi abbracciare tutti! Grazie infinite».

