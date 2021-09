Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, la biblioteca riparte 7 su 7: una settimana di eventi e iniziative Iniziativa, dal 20 al 26 settembre, per apprezzare l’offerta culturale, il patrimonio, gli spazi della “civica” dopo il lungo periodo di contenimento degli ingressi a causa della emergenza sanitaria Covid.

Settimana ricca di iniziative alla biblioteca civica di Vimercate che propone “Riscopriamo la biblioteca sette giorni su sette” per apprezzare l’offerta culturale, il patrimonio, gli spazi. Si tratta di un progetto promosso dalla biblioteca di Vimercate, da lunedì 20 a domenica 26 settembre, per rilanciare l’attività della biblioteca dopo il lungo periodo di contenimento a causa della emergenza sanitaria Covid. Previsti numerosi eventi per adulti e bambini nel corso della settimana.

Tutti i dettagli dell’iniziativa nel programma reperibile al link: https://cubi.cosedafare.net/aggregatieventi/850 Per ogni informazione si può scrivere una mail a [email protected] oppure chiamare lo 0396659281.«Ripartiamo alla grande, riscopriamo la biblioteca, vi aspettiamo» hanno fatto saperi i dipendenti. L’accesso alle iniziative sarà regolato dalle norme sanitarie vigenti nei giorni dell’evento.

