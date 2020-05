Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate: il personale del pronto soccorso si ridà un volto grazie all’accordo con Fujifilm Un accordo tra Asst e Fujifilm ridà il volto al personale del pronto soccorso “mascherato” per l’emergenza Covid: una foto sulla tuta fa riconoscere infermieri e medici ai pazienti.

“Armarsi di macchina fotografica istantanea; immortalarsi senza bardature di protezione, cuffie, mascherine e visiere protettive, a pieno volto; indossare lo scatto sul proprio camice. Perché no?”. Se lo chiede l’ospedale di Vimercate, ma ha già la risposta: grazie al protocollo di cooperazione Fujifilm Italia, l’Asst (l’ospedale) il pronto soccorso ha iniziato a “umanizzarsi” grazie a una semplice fotografia. Camice, sovracamice, maschera, occhiali, visiera? Insomma: un alieno per i pazienti che arrivano all’ospedale. E allora il primario Tiziana Fraterrigo e il coordinatore infermieristico Mirco Pirola hanno deciso di sfruttare l’intesa con l’a società giapponese per darsi un volto. «Sarebbe come dire al paziente Covid che sotto o dietro l’armamentario di protezione individuale, c’è anche una persona, riconoscibile, con un volto che viceversa può essere solo intuito o immaginato» hanno spiegato.

“Così sono bastate due fotocamere istantanee Fujifilm instax, con pellicole mini, e un po’ di creatività: una dedica all’accoglienza, al contatto e alla relazione con il paziente” scrive l’Asst vimercate. “Una analoga iniziativa sarà messa in campo anche dal Servizio Infermieristico dell’Asst di Vimercate. Vale la pena ricordare che tra ASST e Fujifilm Italia è stato siglato un protocollo di cooperazione a proposito della valutazione di nuove tecnologie della multinazionale giapponese con potenziali benefici per i servizi clinici”.

