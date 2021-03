Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Vimercate, Oreno: cantiere via Rota (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vimercate, il Comitato esulta: il progetto di riqualificazione di via Rota è da modificare. Lo dice la Soprintendenza In una missiva le Belle Arti individuano quattro aspetti del piano da cambiare.Tra questi le essenze arboree da sostituire e la statua di Gallarati Scotti da recuperare

Il progetto di riqualificazione di via Rota deve essere modificato e il Comitato Salviamo il viale esulta. Un colpo di scena straordinario perché a chiedere all’amministrazione comunale di Vimercate di rivedere l’intervento è stato il dottor Giuseppe Stolfi a capo della soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha scritto proprio in queste ore all’amministrazione comunale.

Nella missiva il soprintendente spiega che ci sono almeno quattro aspetti del piano da cambiare ovvero: sostituire le essenze arboree non piantando i tigli, ma bensì i cipressi che andranno anche posizionati a breve distanza l’uno dall’altro, preparare una relazione scritta da un restauratore riconosciuto dalla Soprintendenza sugli interventi di recupero della statua dedicata a Gallarati-Scotti , porre particolare attenzione alle siepi da posizionare lungo il viale e le proprie essenze, e posizionare sotto ciascuno dei cipressi la targhetta coi nomi degli orenesi caduti in guerra.

«Siamo sicuramente contenti perché il dottor Stolfi ha compreso la storicità del viale del cimitero – ha fatto sapere il Comitato -. Noi sicuramente vigileremo con attenzione affinché il Comune fornisca tutte queste risposte in tempi brevi ed esegua quanto prescritto dalla Soprintendenza. Sono stati chiesti degli elaborati di varianti da applicare sul progetto». Senza questi elementi che dovranno essere analizzati ed accettati dalla Soprintendenza i lavori non potranno andare avanti. Il cantiere che ha un costo 700mila euro finanziato da fondi regionali potrebbe quindi essere bloccato e sospeso per permettere all’amministrazione di rivedere il piano d’intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA