Sportelli di Spazio Città: una donna protesta per non essere stata ammessa. Ha l’esenzione dal vaccino ma non il green pass

Vimercate, ha l’esenzione vaccinale ma non il green pass: non le permettono di ritirare la nuova carta d’identità È la storia della 75enne Teresa Levati che spazientita per ciò che è accaduto allo sportello comunale ha scritto una lettera di protesta indirizzata al sindaco Francesco Cereda inviata a Palazzo Trotti sabato 5 febbraio.

Non può ritirare la sua nuova carta d’identità a Spazio Città a Vimercate perché sprovvista di Green Pass, ma in possesso di una esenzione al vaccino fino al 28 febbraio.

Questa è la storia della 75enne Teresa Levati che spazientita per l’accaduto ha scritto una lettera di protesta indirizzata al sindaco Francesco Cereda per illustrare la situazione inviata a Palazzo Trotti sabato 5 febbraio.

«Ritengo grave ciò che mi è accaduto ieri (venerdì 4 febbraio) quando mi sono recata allo sportello comunale per ritirare il mio nuovo documento d’identità - ha affermato la donna -. Mi sono sentita dire da una funzionaria del Comune “senza Green Pass lei non può entrare qui. Esca e non metta più piede qua dentro” con tono alterato e offensivo, tale da attirare l’attenzione di tutti i presenti su di me. Io ho delle patologie che non mi permettono di vaccinarmi e ho mostrato il certificato di esenzione rilasciato dall’hub vaccinale di Vimercate». Per poter ritirare la nuova tessera Levati ha dovuto delegare una persona che l’accompagnava a Spazio Città. »Noi cittadini dobbiamo avere gli stessi diritti – ha chiosato la signora -. Non capisco questo atteggiamento discriminatorio nei miei confronti». Nelle prossime ore è attesa la risposta da parte dell’amministrazione comunale.

