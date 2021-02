Vimercate: Francesco Cereda è il candidato sindaco del centrosinistra

Francesco Cereda, 33 anni, del Partito Democratico per provare a riconquistare Vimercate: la coalizione di centrosinistra ha scelto il suo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per tornare in municipio dopo la vittoria del 5 Stelle Francesco Sartini.