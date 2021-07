Vimercate, elezioni comunali: il centrodestra presenta Giovanni Sala Appuntamento è fissato per le 18 al Cosmo Hotel per una conferenza stampa: l’ingegnere 62enne oltre che dalla sua lista Noi per Vimercate è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Vimercate Cambia. Chi sono gli altri candidati in campo.

C’è voluto tanto tempo, ma finalmente il centrodestra unito di Vimercate presenterà lunedì 26 luglio il suo candidato sindaco Giovanni Sala. L’appuntamento è fissato per le 18 al Cosmo Hotel per una conferenza stampa dove l’ex assessore all’Urbanistica sfilerà con i suoi alleati. Infatti a sostenere l’ingegnere 62enne oltre alla sua lista di Noi per Vimercate, ci saranno anche Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, la civica Vimercate Cambia e si prospettano anche altri personaggi del mondo politico locale.

Sugli altri fronti i candidati sindaco sono già definiti o quasi. Per il centrosinistra c’è l’ex segretario Pd 34enne Francesco Cereda che può contare sul supporto di Vimercate Futura, Articolo Uno, Comunità Solidale e ovviamente i democratici. Il terzo polo composto da Movimento Cinque Stelle e Vimercate Sì propone o meglio ripropone il sindaco uscente Francesco Sartini che punta al bis.

In via di definizione invece proprio in questi giorni una coalizione tutta civica composta da Vimercate e BuonSenso e altre due liste ancora top secret, dove a coordinare i lavori c’è Cinzia Nebel, che potrebbe essere anche la candidata sindaco per Palazzo Trotti. Sarà una corsa a quattro ad ottobre per governare la città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA