Vimercate e Parco Adda Nord: aperte quattro posizioni per il servizio civile

Servizio civile Universale, diverse le posizioni aperte sul territorio. A Vimercate ne sono aperte due. Le persone selezionate avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di servizio di dodici mesi presso l’area Servizi sociali (1 volontario) e presso la biblioteca civica comunale (1 volontario).

Il bando è indirizzato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda) e prevede un compenso di 444,30 euro mensili netti per un impegno di 25 ore di servizio settimanali in media. Per partecipare è necessario inviare la domanda online entro e non oltre le 14 del 26 gennaio 2022 al sito: https://domandeonline.serviziocivile.it utilizzando l’identità digitale SPID. L’avvio della collaborazione avverrà a partire indicativamente tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno 2022.

Due anche le posizioni messe a disposizione dal Parco Adda Nord, che partecipa a uno dei tre progetti presentati da AREA Parchi che si chiama “Rip-arte: musie come hub della coniscenza e sostenibilità”.

Anche il questo caso le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le 14 del giorno 26 gennaio.

