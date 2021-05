Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate Consegna libri Carabinieri al Must il capitano Mario Amengoni e Francesco Sartini (Foto by Michele Boni)

Vimercate, due volumi dell’Arma donati al Must Si tratta di “Ho tanta storia – Gli ottant’anni del museo storico dell’Arma dei Carabinieri” e “La grande guerra dei Carabinieri”, due opere realizzate dal tenente colonello dei carabinieri Flavio Carbone: sono state consegnate al sindaco Sartini dal capitano del comando di Vimercate, Mario Amengoni.

Il Must si arricchisce di due libri dei carabinieri consegnati mercoledì 19 maggio dal capitano del comando di Vimercate, Mario Amengoni, nella mani del sindaco Francesco Sartini e di Marco Papa, dirigente dell’area servizi sociali e culturali, di cui fa parte il Museo del Territorio.

I due volumi donati dall’Arma sono: “Ho tanta storia – Gli ottant’anni del museo storico dell’Arma dei Carabinieri” e “La grande guerra dei Carabinieri”, due opere realizzate dal tenente colonello dei carabinieri Flavio Carbone, presidente del Comitato Nazionale degli Archivi Militari della Commissione Internazionale di storia militare. Le due pubblicazioni consegnate andranno ad arricchire la collezione del Must la cui sede, nell’ala Sud della settecentesca Villa Sottocasa nel centro storico, garantirà l’adeguata visibilità anche grazie alle mostre, agli eventi, alle manifestazioni culturali e alle visite didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio.

«È un onore per il nostro museo e per la nostra Città ricevere un omaggio che sottolinea la vicinanza tra la nostra comunità e l’Arma dei carabinieri – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Francesco Sartini -. Il Museo del Territorio di Vimercate ha iniziato 5 anni fa un percorso che lo sta portando a divenire luogo di produzione artistica strettamente legato alla comunità e al territorio vimercatese, dando l’occasione a giovani artisti di “vivere” per un breve periodo a Vimercate e concepire qui le loro opere».

