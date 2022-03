Vimercate: disegni colorati sull’asfalto della Cavallera che presto riaprirà al traffico La lista di “Ripartiamo con Francesco Sartini” ha decorato la via Della Santa con alcuni disegni prodotti con i gessetti: la strada della Cavallera nei prossimi mesi dovrebbe riaprire parzialmente secondo la volontà dell’attuale amministrazione di Vimercate.

La lista di “Ripartiamo con Francesco Sartini” ha decorato la via Della Santa con alcuni disegni prodotti con i gessetti da un nutrito gruppo di bimbi. L’evento intitolato “ColoriAmo la strada della Cavallera con i gessetti” si è tenuto domenica pomeriggio 27 marzo sulla strada chiusa al traffico veicolare, che nei prossimi mesi dovrebbe riaprire parzialmente secondo la volontà dell’attuale amministrazione.

Vimercate colorata via della Santa

(Foto by Michele Boni)

«La strada della Cavallera domenica è stata letteralmente invasa da giovanissimi artisti che hanno accolto con grande entusiasmo e impegno il nostro invito di trascorrere un pomeriggio creativo nella natura. All’ingresso della strada i piccoli artisti hanno ricevuto un kit di gessetti multicolori per dare vita alle loro opere sull’asfalto – ha fatto sapere Patrizia Teoldi capogruppo della lista civica di opposizione - Avevamo preparato 300 kit. Ne sono avanzati giusto un paio. In poco tempo la strada della Cavallera si è popolata di una folla di bimbi, mamme, papà, nonni. Si leggeva nei loro sguardi la gioia di stare finalmente insieme all’aperto in uno spazio sicuro in mezzo al verde dove hanno potuto dare sfogo alla loro fantasia. Un ritrovarsi talmente apprezzato che in tanti ci hanno chiesto di replicare. Ci hanno regalato disegni bellissimi. In ogni disegno si cela un messaggio che merita di essere condiviso. Un grazie di cuore a tutti i giovani artisti». Basterà tutto ciò a far cambiare idea alla giunta Cereda?

