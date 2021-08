Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, Concorezzo, Agrate: contagi Covid in lieve aumento, vaccinati a quota 80% Nell’area vimercatese si registrano lievi aumenti dei contagi per Covid: intanto a Vimercate, Concorezzo e Agrate la quota di vaccinati con almeno una dose è dell’80%.

Continuano le vaccinazioni Covid, ma anche di positività tra i Comuni di Vimercate, Concorezzo e Agrate. «Nel nostro comune le persone attualmente positive sono 11 (mentre 64 sono quelle preventivamente in quarantena e in isolamento domiciliare). Sostanzialmente nessun cambiamento rispetto la scorsa settimana – ha fatto sapere il sindaco di Agrate Simone Sironi -Alla data di ieri nel nostro comune sono state somministrate oltre 10.505 prime dosi (+124 rispetto a settimana scorsa) e 7.647 seconde dosi (+1.070 rispetto a settimana scorsa). Con la prima dose si è quasi raggiunto l’80% della popolazione target».

Per quanto riguarda Concorezzo il primo cittadino Mauro Capitanio ha fatto sapere che «registriamo 8 casi positivi e il 79,51% dei concorezzesi vaccinabili che ha ricevuto la prima dose (57,38% anche la seconda)».

Per quanto riguarda Vimercate è direttamente il sindaco Francesco Sartini a fare il punto della situazione. «In questa settimana abbiamo registrato nuovamente 5 nuovi infetti contro 2 guarigioni. Il totale dei cittadini che risultano infetti sale quindi a 8. Fortunatamente non ci sono decessi, e su questo fronte possiamo dire che i vaccini si stanno rivelando efficaci, anche nel ridurre la necessità dei ricoveri – ha detto Sartini —. È quindi d’obbligo il richiamo alla massima prudenza e all’utilizzo delle mascherine e del disinfettante, oltre che al mantenimento della distanza, ogni volta che ci si espone a rischio contagio». Per quanto riguarda le vaccinazioni a Vimercate circa l’80% ha ricevuto la prima dose di siero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA