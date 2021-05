Vimercate, Cereda (Centrosinistra): «Se sarò sindaco riaprirò al più presto la piscina» Il candidato Pd alla poltrona di primo cittadino, sostenuto da Vimercate Futura, Comunità Solidale e Articolo Uno ha presentato alcune delle sue idee programmatiche elettorali per quanto riguarda sport e cultura.

Sport e cultura sono le priorità per il centrosinistra di Vimercate in vista delle elezioni comunali di ottobre. A dettare alcune linee programmatiche ci ha pensato sabato mattina 15 maggio il candidato sindaco della coalizione Francesco Cereda in una conferenza stampa nel parco Sottocasa con gli altri componenti della sua area politica.

Francesco Cereda candidato sindaco per il centrosinistra

(Foto by Michele Boni)

«Vogliamo riaprire innanzitutto la piscina quanto prima facendo i lavori essenziali per farla tornare in funzione – ha detto il 34enne ex segretario locale del Pd che tenta la scalata a Palazzo Trotti -. In un secondo momento penseremo anche alla riqualificazione del centro sportivo di via Degli Atleti dove c’è anche un’area feste sottoutilizzata. Poi si possono aggiungere degli arredi urbani all’interno degli spazi verdi per permettere alle persone di fare attività fisica all’aria aperta». Cereda guarda con attenzione anche il tema della cultura e sottolinea come: «Villa Sottocasa, nella sua parte centrale, di proprietà comunale, va rilanciata e riqualificata e ci impegneremo a trovare risorse. Lo scopo finale è avere tutta quest’area come un grande polo culturale con al suo interno chiaramente il Must, dare spazio alle associazioni del territorio e collegare il giardino della storica residenza con il parco. Abbiamo anche altre idee su altri temi importanti per la città che comunicheremo più avanti». Cereda è sostenuto in vista delle urne di ottobre da Pd, Vimercate Futura, Comunità Solidale e Articolo Uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA