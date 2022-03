Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate, attivo iban per raccogliere fondi: «Le famiglie segnalino i profughi ucraini già accolti» È possibile effettuare la segnalazione al comando di polizia locale, chiamando il numero verde 800 348348 oppure recandosi presso Spazio Città. Attivo il conto corrente di solidarietà per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina.

Regole chiare per accogliere i profughi provenienti dall’Ucraina. I cittadini ucraini già presenti a Vimercate o chi li ospita sono tenuti a segnalare la presenza: al comando di polizia locale di piazza Marconi il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 16.30, chiamare il numero verde 800 348348 oppure recarsi presso Spazio Città in via Papa Giovanni XXIII, 11 aperto da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il giovedì fino alle 21 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Tutti i cittadini ucraini, compresi i minori, possono accedere alle cure emergenziali al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate portando con sé un documento di riconoscimento ed eventuali medicinali o terapie seguite.

È inoltre attivo il conto corrente di solidarietà per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina (iban: IT91T0200834070000105891711 intestato a Comune di Vimercate causale: In aiuto all’Ucraina) I fondi raccolti verranno utilizzati acquisto di beni di prima necessità e a trasferimenti per un utilizzo delle donazioni tramite il coordinamento con le associazioni di volontariato del territorio. Le erogazioni liberali effettuate possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

